Хохлов: «Спартак» хорошо оборонялся, «Динамо» не хватало явных моментов

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничейный результат матча 4-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0).



«Не сказал бы, что у нас слабая игра в большинстве. «Спартак» очень хорошо оборонялся. А нам не хватало явных моментов. Полумоменты были, где-то нужно было сыграть поточнее, тогда, думаю, смогли бы забить.

Угадать состав «Спартака» действительно было сложно, но мы его почти угадали, лишь два изменения. Отталкивались больше от своей игры. Ориентироваться на то, в каком составе будет «Спартак», не имело смысла.

Мне нравится, как Паршивлюк вписался в команду — и по игровым, и по человеческим качествам. Он становится одним из лидеров команды.

Н’Жье может играть на нескольких позициях, не знаю, почему его окрестили чистым форвардом. Как вышел сегодня? Могу точно сказать, что он может и будет играть намного сильнее. Перелеты по 16 часов бесследно не проходят", — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.