Кононов — об удалении Понсе: чисто игровой эпизод!

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал эпизод с удалением нападающего команды Эсекьелем Понсе в домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» (0:0).

На 34-й минуте Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил в грудь вратаря «Динамо» Антона Шунина. Капитану бело-голубых потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру.

«Это был абсолютно игровой момент. Он вообще парень настойчивый, всегда борется с противником, защитником или вратарём. Чисто игровой эпизод! Не видел, что вратарь выходит, поэтому пошёл с ногой вперед. Если бы посмотрел чуть раньше, не сделал бы этого», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.