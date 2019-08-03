Кононов — об удалении Понсе: чисто игровой эпизод!
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал эпизод с удалением нападающего команды Эсекьелем Понсе в домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» (0:0).
На 34-й минуте Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил в грудь вратаря «Динамо» Антона Шунина. Капитану бело-голубых потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру.
«Это был абсолютно игровой момент. Он вообще парень настойчивый, всегда борется с противником, защитником или вратарём. Чисто игровой эпизод! Не видел, что вратарь выходит, поэтому пошёл с ногой вперед. Если бы посмотрел чуть раньше, не сделал бы этого», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
Понсе сошёл с ума. Но вдесятером «Спартак» сыграл даже лучше
Спасибо Шюррле, который классно вышел на замену.
- 3 августа 2019
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