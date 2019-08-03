Кабелла дебютировал за «Краснодар»
Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла дебютировал за российский клуб в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (в данный момент счёт 0:0, идёт первый тайм).
29-летний Кабелла вышел на поле в стартовом составе.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатил за Кабелла € 13,5 млн, включая бонусы. По информации СМИ, полузащитник будет зарабатывать в российском клубе € 3 млн в год, а его соглашение будет рассчитано на три сезона.
Кабелла перешёл в «Сент-Этьен» летом 2018 года из «Марселя». Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, в которых стал автором 8 голов и 4 результативных передач, а также получил 5 жёлтых и 1 красную карточку.
Кабелла: «Краснодар» сделал предложение, от которого нельзя было отказаться
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