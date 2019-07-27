Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кабелла: «Краснодар» сделал предложение, от которого нельзя было отказаться

Кабелла: «Краснодар» сделал предложение, от которого нельзя было отказаться
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Краснодара» французский полузащитник Реми Кабелла прокомментировал переход в российский клуб.

«У меня не было планов сменить клуб. Я собирался остаться в „Сент-Этьене“, где чувствовал себя как дома. Но однажды вечером получил сообщение, что есть интересный вариант, и мне пришлось его изучить.

Я не занимался глупостями на протяжении карьеры и откладывал деньги. Родственники говорили, прежде чем я принял решение: «Даже если ты не поедешь туда, не беспокойся о своём будущем». Но от такого предложения невозможно было отказаться. Нужно быть честным и признать это. Каждый выиграл в этой ситуации, потому что „Сент-Этьен“ также получил хорошую компенсацию», — приводит слова Кабелла L'Equipe.

Широков: «Краснодар» тратится под ЛЧ? Вилами по воде писано, что они туда выйдут
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент