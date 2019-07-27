Кабелла: «Краснодар» сделал предложение, от которого нельзя было отказаться

Новичок «Краснодара» французский полузащитник Реми Кабелла прокомментировал переход в российский клуб.

«У меня не было планов сменить клуб. Я собирался остаться в „Сент-Этьене“, где чувствовал себя как дома. Но однажды вечером получил сообщение, что есть интересный вариант, и мне пришлось его изучить.



Я не занимался глупостями на протяжении карьеры и откладывал деньги. Родственники говорили, прежде чем я принял решение: «Даже если ты не поедешь туда, не беспокойся о своём будущем». Но от такого предложения невозможно было отказаться. Нужно быть честным и признать это. Каждый выиграл в этой ситуации, потому что „Сент-Этьен“ также получил хорошую компенсацию», — приводит слова Кабелла L'Equipe.