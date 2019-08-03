Гол Дзюбы на 91-й минуте принёс «Зениту» ничью в матче с «Краснодаром»
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Краснодар». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершилась со счётом 1:1.
В конце второго тайма защитник «Зенита» Дуглас Сантос отправил мяч в свои ворота. Нападающий хозяев Артём Дзюба сравнял счёт на 91-й минуте, результативную передачу отдал форвард Сердар Азмун.
Сине-бело-голубые впервые в нынешнем сезоне потеряли очки в чемпионате России. В предыдущих трёх турах команда Сергея Семака обыграла «Тамбов» (2:1), «Сочи» (2:0) и «Оренбург» (2:0). «Быки» ранее одержали победу в матчах с «Сочи» (3:0) и «Уфой» (3:2), а также проиграли «Ахмату» (0:1).
«Зенит», набрав 10 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, «Краснодар» (7) занимает пятое место.
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
03 августа 2019, суббота. 21:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 – дос Сантос – 80 (автогол), 1:1 – Дзюба – 90+1
В РПЛ крутое трансферное окно. Так много клубы из России не тратили уже 6 лет
Особенно активны на трансферном рынке «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и «Динамо».
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