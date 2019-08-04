Семак: «Зенит» должен был побеждать в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат домашнего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).
«В первом тайме была осторожная игра, давали сопернику подолгу контролировать мяч. У наших ворот особо не было опасных моментов, как и у ворот соперника. Наверное, самый реальный шанс был забить у Артёма, но не вышло. Во втором тайме смотрелись лучше, но не забили, а вместо этого пропустили достаточно курьёзный гол. С одной стороны — отыгрались, и это плюс. С другой — не выиграли. В целом, должны были побеждать. Удовлетворены результатом быть не можем.
Почему игра получилась такой контрастной по сравнению с весенним матчем? Матчи по-разному складываются. Сегодня обе команды старались играть надёжно в обороне, и это получалось. Не было больших разрывов, кроме концовки. В остальное время дисциплинировано оборонялись, поэтому моментов было не так много. Что касается обороны, то мне игра понравилась. Что касается атаки, то второй тайм провели лучше. В первом — что-то получалось, что-то — нет. Касаемо атакующих действий во второй половине матча могли играть лучше», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
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