Переход Погба из «Манчестер Юнайтед» обойдётся «Реалу» в $ 327,5 млн

Переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба обойдётся мадридскому «Реалу» более чем в $ 327,5 млн, сообщает Goal. Сам трансфер оценивается в $ 182 млн, остальная сумма уйдёт на зарплату футболиста, которая составит как минимум $ 606,5 тыс. в неделю или $ 31,5 млн в год. Предполагается, что в случае перехода, Погба подпишет четырёхлетний контракт. Кроме этого, «Реалу» нужно будет выплатить 10 процентов от общей суммы трансфера агенту Поля Погба Мино Райоле.



Ранее уже сообщалось, что мадридский клуб считает траты на трансфер Погба завышенными и рассматривает другие варианты, в частности, с полузащитником «Аякса» Донни ван де Беком, который обойдётся «Реалу» более чем в три раза дешевле.