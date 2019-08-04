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Медведев: «Краснодар» просил VAR, чтобы сбить темп игры и не пропустить ещё

Медведев: «Краснодар» просил VAR, чтобы сбить темп игры и не пропустить ещё
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Во втором тайме команда полностью контролировала игру. Благодаря нашему высокому прессингу «Краснодар» до гола, если я не ошибаюсь, два раза перешёл центральную линию. Были моменты, но не забили.

А гол в ворота „Зенита“ – это недоразумение. Так бывает в футболе. Но самое главное – команда не опустила руки и целенаправленно добивалась успеха. Есть над чем работать, но важно, что команда не проиграла и показала, что даже в таких ситуациях нас не обыграть.

По щучьему велению VAR не смотрят – смотрят тогда, когда есть повод. Когда «Зенит» забивал, вообще ничего не было. Что там было, нужно спрашивать у тех, кто просил использовать видеоповтор. Думаю, они просили VAR, чтобы сбить темп игры и не пропустить ещё.

Малком? Дебютировать всегда тяжело – на новом стадионе, в новой команде. Но у него было два ярких эпизода. Думаю, все увидели его потенциал», — приводит слова Медведева ТАСС.

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