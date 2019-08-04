Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может перейти в «Вальядолид» на правах аренды, сообщает Diario de Valladolid.



По информации источника, переговоры между клубами об аренде 20-летнего украинского вратаря находятся на продвинутой стадии. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассчитывает в предстоящем сезоне на Тибо Куртуа и Кейлора Наваса в качестве основных голкиперов команды.



Напомним, что прошлый сезон вратарь провёл в аренде в «Леганесе», в чемпионате сыграл пять матчей. Ранее Лунин отправился с «Реалом» в предсезонный тур. Ранее в СМИ сообщалось, что к украинцу проявляет интерес «Бетис».



Лунин перешёл в «Реал» прошлым летом из луганской «Зари» за € 8,5 млн. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

«Реал» ищет для Лунина вариант с арендой