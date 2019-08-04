Луценко: так нельзя — забить на 13-й минуте и отстаивать перед своими воротами

Полузащитник тульского «Арсенала» Евгений Луценко прокомментировал победу над «Тамбовом» (1:0) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиге.

«Тамбов» не делал ничего такого, чтобы нам садиться в оборону. Чувствовалось, что мы можем забить второй гол, по игре. Но в последние 10-15 минут мы сели. Надо было больше идти вперёд, так нельзя — забить на 13-й минуте и отстаивать перед своими воротами. Что касается моей замены, подошёл к бровке, сказал Геннадьичу, что наелся, уже ползал по полю. Усталость, конечно, сказывается — уже не молодые", — цитирует Луценко «Тульский футбол».

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Арсенал» поднялся на 7-е место с 7 очками в активе. «Тамбов», набрав три очка, занимает 12-е место.