Ван Дейк позволил себя обыграть впервые за полтора года

Голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк впервые с марта 2018 года был обыгран при помощи дриблинга.

Это произошло в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» (1:1, пен — 4:5). Пройти голландца удалось бразильскому нападающему «горожан» Габриэлу Жезусу. Таким образом, серия ван Дейка, в которой он не позволял себя обыграть, прервалась на 65-м матче.

Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в январе 2018 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 84,65 млн. В минувшем сезоне 28-летний голландец принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «Ливерпулем» действителен до лета 2023 года.