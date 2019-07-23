Ван Дейк: если получу «Золотой мяч», это будет невероятно

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что будет очень рад, если получит «Золотой мяч», а также рассказал о критике в свой адрес, отметив, что может играть ещё лучше.



«Если я получу награду за минувший сезон, это будет невероятно, я буду очень горд этим. Но я чувствую, что большее ещё впереди. Я могу играть ещё лучше и очень строго отношусь к себе. Понимаю, что даже самая незначительная потеря концентрации и лёгкая ошибка будут наказаны, поэтому стараюсь уменьшить их количество, насколько это возможно.



Я прогрессирую с момента перехода в «Ливерпуль». Я доволен, что провёл так много матчей на стабильном уровне, очень этим горжусь. Что касается критики – я мог бы получше играть на стандартах в атаке, быть более опасным. Это нелегко, но я стараюсь над этим работать. На моей позиции важен и опыт в том числе. Нужно играть, оставаться здоровым – надеюсь, это принесёт успех команде», – приводит слова ван Дейка BBC.

Ван Дейк: обычно «Золотой мяч» дают форвардам. Возможно, пора это изменить