Гол Чалова принёс ЦСКА победу в матче с «Рубином»

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» уступил московскому ЦСКА со счётом 0:1. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Центральный». Обслуживал матч арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма. Автором гола стал нападающий ЦСКА Фёдор ЦСКА, которому ассистировал защитник Марио Фернандес.

ЦСКА, набрав девять очков, вышел на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Рубин» (7) — на 8-м месте в таблице.

В 5-м туре ЦСКА на своём поле сыграет с дебютантом РПЛ «Сочи». Встреча состоится 11 августа на стадионе «ВЭБ Арена». «Рубину» предстоит гостевая игра с «Краснодаром». Матч пройдёт 10 августа на стадионе «Краснодар».