«Интер» предложил за Лукаку € 80 млн

Миланский «Интер» сохраняет интерес к бельгийскому нападающему «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.



По информации журналиста Танкреди Палмери, миланский клуб готов заплатить за 26-летнего форварда 75 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.



Сообщается, что в отличии от предыдущих заявок, англичане не стали сразу отклонять это предложение.

Главный тренер миланцев Антонио Конте пытался приобрести бельгийца, ещё возглавляя «Челси», но нападающий тогда перешёл из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед»

Ранее стало известно, что манкунианцы договорились с «Ювентусом» об обмене Лукаку на форварда Пауло Дибалу. Но руководство английского клуба приняло решение отказаться от варианта с приобретением форварда из-за его высоких финансовых ожиданий, а также значительных требований агента игрока по комиссионным. Кроме того, аргентинец не выражал особенного желания перейти в стан манкунианцев.