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Сульшер: Магуайр — один из лучших защитников в мире. Рад, что он перешёл в «МЮ»

Сульшер: Магуайр — один из лучших защитников в мире. Рад, что он перешёл в «МЮ»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал переход защитника Гарри Магуайра из «Лестер Сити».

«На сегодняшний день Гарри – один из лучших центральных защитников в мире, и я рад, что нам удалось заполучить его. Он отлично читает игру и справляется с давлением. Помимо этого он хладнокровен с мячом и отлично проявляет себя как в своей, так и в чужой штрафной площади. Учитывая эти факторы, думаю, Магуайр отлично впишется в эту команду – как на поле, так и за его пределами.

Гарри – славный парень, его переход станет фантастическим усилением для клуба. Хочу поприветствовать его в «Манчестер Юнайтед». Мы с нетерпением ждём возможности поработать с ним во время подготовки к новому сезону», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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