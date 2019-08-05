Сульшер: Магуайр — один из лучших защитников в мире. Рад, что он перешёл в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал переход защитника Гарри Магуайра из «Лестер Сити».
«На сегодняшний день Гарри – один из лучших центральных защитников в мире, и я рад, что нам удалось заполучить его. Он отлично читает игру и справляется с давлением. Помимо этого он хладнокровен с мячом и отлично проявляет себя как в своей, так и в чужой штрафной площади. Учитывая эти факторы, думаю, Магуайр отлично впишется в эту команду – как на поле, так и за его пределами.
Гарри – славный парень, его переход станет фантастическим усилением для клуба. Хочу поприветствовать его в «Манчестер Юнайтед». Мы с нетерпением ждём возможности поработать с ним во время подготовки к новому сезону», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
- 5 августа 2019
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