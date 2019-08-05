Магуайр: когда в дверь стучится «МЮ», это невероятная возможность

Новичок «Манчестер Юнайтед» защитник Гарри Магуайр поделился эмоциями от своего перехода из «Лестер Сити».



«Я счастлив перейти в этот великий клуб. Я искренне наслаждался игрой за «Лестер» и хочу поблагодарить всех в клубе и болельщиков за их фантастическую поддержку в течение двух лет. Тем не менее, когда в твою дверь стучится «Манчестер Юнайтед», перед тобой возникает невероятная возможность.



Я пообщался с главным тренером и пребываю в восторге от его взглядов на игру и планов насчёт этой команды. Очевидно, что Уле строит команду, которая сможет завоёвывать трофеи. Я с нетерпением жду встречи с новыми партнёрами по команде и начала сезона», — цитирует Магуайра пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Магуайр — самый дорогой защитник в истории футбола