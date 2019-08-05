Поражения «Фулхэма» и «Кардиффа» — в видеообзоре 1-го тура Чемпионшипа

Завершился 1-й тур Чемпионшипа сезона-2019/20. Все результаты тура соревнования выглядят следующим образом:



«Лутон Таун» — «Мидлсбро» (3:3)

«Барнсли» — «Фулхэм» (1:0)

«Блэкберн Роверс» — «Чарльтон Атлетик» (1:2)

«Брентфорд» — «Бирмингем Сити» (0:1)

«Миллуолл» — «Престон Норт Энд» (1:0)

«Рединг» — «Шеффилд Уэнсдей» (1:3)

«Сток Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс» (1:2)

«Суонси Сити» — «Халл Сити» (2:1)

«Уиган Атлетик» — «Кардифф Сити» (3:2)

«Ноттингем Форест» — «Вест Бромвич Альбион» (1:2)

«Бристоль Сити» — «Лидс Юнайтед» (1:3)



Напомним, в минувшем сезоне в тройку лидеров Чемпионшипа вошли «Норвич», «Шеффилд Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». С расписанием следующих туров английского турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».