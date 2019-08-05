Поражения «Фулхэма» и «Кардиффа» — в видеообзоре 1-го тура Чемпионшипа
Завершился 1-й тур Чемпионшипа сезона-2019/20. Все результаты тура соревнования выглядят следующим образом:
«Лутон Таун» — «Мидлсбро» (3:3)
«Барнсли» — «Фулхэм» (1:0)
«Блэкберн Роверс» — «Чарльтон Атлетик» (1:2)
«Брентфорд» — «Бирмингем Сити» (0:1)
«Миллуолл» — «Престон Норт Энд» (1:0)
«Рединг» — «Шеффилд Уэнсдей» (1:3)
«Сток Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс» (1:2)
«Суонси Сити» — «Халл Сити» (2:1)
«Уиган Атлетик» — «Кардифф Сити» (3:2)
«Ноттингем Форест» — «Вест Бромвич Альбион» (1:2)
«Бристоль Сити» — «Лидс Юнайтед» (1:3)
Напомним, в минувшем сезоне в тройку лидеров Чемпионшипа вошли «Норвич», «Шеффилд Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». С расписанием следующих туров английского турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 5 августа 2019
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