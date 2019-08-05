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«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче 4-го тура РПЛ

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче 4-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Оренбург». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В начале второго тайма, на 49-й минуте, полузащитник «Ахмата» Евгений Харин открыл счёт. Через 15 минут ответный гол в ворота грозненской команды отправил нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович. Хавбек «Ахмата» Одисе Роши забил победный гол на 70-й минуте.

Примечательно, что в этом матче за «Ахмат» дебютировал бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков. Хавбек вышел на замену на 72-й минуте встречи.

«Ахмат» набрал 6 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (0) — на последнем, 16-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
05 августа 2019, понедельник. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
2 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 – Харин – 49, 1:1 – Деспотович – 64, 2:1 – Роши – 70
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