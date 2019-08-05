«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче 4-го тура РПЛ

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Оренбург». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



В начале второго тайма, на 49-й минуте, полузащитник «Ахмата» Евгений Харин открыл счёт. Через 15 минут ответный гол в ворота грозненской команды отправил нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович. Хавбек «Ахмата» Одисе Роши забил победный гол на 70-й минуте.



Примечательно, что в этом матче за «Ахмат» дебютировал бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков. Хавбек вышел на замену на 72-й минуте встречи.



«Ахмат» набрал 6 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (0) — на последнем, 16-м месте.