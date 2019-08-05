Глушаков — о дебюте в составе «Ахмата»: рад вернуться на поле!

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от дебюта в составе грозненской команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1). Напомним, хавбек вышел на замену на 72-й минуте встречи.
«Рад вернуться на поле! Травмы позади, впереди много футбола! Поздравляю всех болельщиков «Ахмата» с победой! Большое спасибо всем за поддержку, ребята провели непростой матч. Рад, что нам удалось взять 3 очка. Но задача — побеждать в каждой игре!» — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».
Предыдущим клубом Глушакова был «Спартак», за который он выступал с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых хавбек принял участие в 173 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также отдал 10 результативных передач.
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