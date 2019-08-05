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Глушаков дебютировал за «Ахмат»

Глушаков дебютировал за «Ахмат»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков дебютировал за грозненский клуб в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (в данный момент счёт 2:1, идёт 2-й тайм).

Глушаков вышел на замену на 72-й минуте вместо полузащитника Олега Иванова. Напомним, в июне 32-летний хавбек подписал контракт с грозненским клубом по схеме «1+1".

Предыдущим клубом Глушакова был «Спартак», за который он выступал с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых хавбек принял участие в 173 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также отдал 10 результативных передач.

В 2018 году у Глушакова произошёл конфликт с тогдашним главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой, и футболист был переведён в дублирующий состав.

МВД отказалось возбуждать дело в отношении Глушакова об угрозах в адрес жены
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