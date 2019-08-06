«ПСЖ» готов заплатить за Дибалу 60 млн евро

«ПСЖ» заинтересован в приобретении нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Об этом сообщает Canal+. Парижский клуб готов заплатить за 25-летнего аргентинца 60 млн евро.



Напомним, что Дибала был близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед», но руководство английского клуба приняло решение отказаться от варианта с приобретением форварда из-за его высоких финансовых ожиданий, а также значительных требований агента игрока по комиссионным. После срыва этого перехода Пауло прошёл медицинский осмотр в «Ювентусе».

В минувшем сезоне 25-летний Дибала провёл за туринский «Ювентус» 42 матча во всех турнирах. В активе аргентинского футболиста 10 мячей и 5 результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.