«ПСЖ» готов заплатить за Дибалу 60 млн евро
«ПСЖ» заинтересован в приобретении нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Об этом сообщает Canal+. Парижский клуб готов заплатить за 25-летнего аргентинца 60 млн евро.
Напомним, что Дибала был близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед», но руководство английского клуба приняло решение отказаться от варианта с приобретением форварда из-за его высоких финансовых ожиданий, а также значительных требований агента игрока по комиссионным. После срыва этого перехода Пауло прошёл медицинский осмотр в «Ювентусе».
В минувшем сезоне 25-летний Дибала провёл за туринский «Ювентус» 42 матча во всех турнирах. В активе аргентинского футболиста 10 мячей и 5 результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Дибала прошёл медосмотр в «Ювентусе» после срыва перехода в «Манчестер Юнайтед»
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