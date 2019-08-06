«Локомотив» согласовал трансфер Комличенко

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. До конца недели сделка будет оформлена официально.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что бельгийский клуб «Гент» вступил в переговоры по трансферу 24-летнего российского футболиста. Также игроком интересовался ПАОК из Греции.



Комличенко является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги. В следующем сезоне «Млада Болеслав» будет выступать в Лиге Европы. Контракт форварда с чешским клубом действителен до лета 2022 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3,5 млн.

Комличенко: «Млада Болеслав» постарается пройти в Лиге Европы как можно дальше