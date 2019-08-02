Комличенко: «Млада Болеслав» постарается пройти в Лиге Европы как можно дальше

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко поделился мнением о победе в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Ордабасы» (3:2), в котором ему удалось отметиться голом.



«Получилась очень непростая игра, погода внесла свои коррективы. Всё-таки не часто играешь в «+40». Выиграли мы по делу. Имели ряд хороших моментов, половину из которых реализовали. Сейчас в команде все довольны, хорошие эмоции. В то же время останавливаться не собираемся. Загадывать ничего не будем, но постараемся пройти как можно дальше.



Впрочем, пока о Лиге Европы нам нужно забыть. Прилетев в Чехию, сразу переключились на чемпионат и начинаем готовиться к ближайшей игре, которая у нас в воскресенье», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».



Напомним, 24-летний российский нападающий является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» он перешёл в 2017 году.

Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы