Комличенко: «Млада Болеслав» постарается пройти в Лиге Европы как можно дальше

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко поделился мнением о победе в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Ордабасы» (3:2), в котором ему удалось отметиться голом.
«Получилась очень непростая игра, погода внесла свои коррективы. Всё-таки не часто играешь в «+40». Выиграли мы по делу. Имели ряд хороших моментов, половину из которых реализовали. Сейчас в команде все довольны, хорошие эмоции. В то же время останавливаться не собираемся. Загадывать ничего не будем, но постараемся пройти как можно дальше.
Впрочем, пока о Лиге Европы нам нужно забыть. Прилетев в Чехию, сразу переключились на чемпионат и начинаем готовиться к ближайшей игре, которая у нас в воскресенье», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Напомним, 24-летний российский нападающий является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» он перешёл в 2017 году.
- 2 августа 2019
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