Все билеты на матч «Краснодар» — «Порту» проданы

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» — «Порту» пройдёт при аншлаге. Как сообщила пресс-служба «горожан», все билеты в количестве 35 074 штук на предстоящую встречу уже проданы.
Немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером будет работать на первом матче команд. Ассистентами главного судьи будут Кристиан Гиттельманн и Рафаэль Фолтин, резервным арбитром — Кристиан Дингерт.
Первая игра состоится в Краснодаре завтра, 7 августа (начало — в 20:00 мск). Ответная встреча пройдёт 13 августа в Португалии (начало — в 20:00 по местному времени).
Напомним, что победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф, а проигравшие команды будут выступать в групповом турнире Лиги Европы. Российский клуб впервые будет участвовать в самом престижном еврокубке.
- 6 августа 2019
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