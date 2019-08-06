Игроки «Порту» прогулялись по Краснодару перед матчем Лиги чемпионов

Футболисты «Порту» сегодня, 6 августа, прогулялись по улицам Краснодара за сутки до первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с одноимённой командой. Первая игра состоится в Краснодаре завтра, 7 августа (начало — в 20:00 мск). Ответная встреча пройдёт 13 августа в Португалии (начало — в 20:00 по местному времени).

Видео доступно в «твиттере» «Порту».

Немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером будет работать на первом матче команд. Ассистентами главного судьи будут Кристиан Гиттельманн и Рафаэль Фолтин, резервным арбитром — Кристиан Дингерт.



Напомним, что победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф, а проигравшие команды будут выступать в групповом турнире Лиги Европы. Российский клуб впервые будет участвовать в самом престижном еврокубке.