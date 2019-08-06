Мейтин: снятие обуви при досмотре в Казани? Никакие нормы не нарушены

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин прокомментировал информацию, согласно которой перед матчем 4-го тура РПЛ «Рубин» — ЦСКА болельщикам при досмотре приходилось снимать обувь.



«Никакие нормы и регламенты не были нарушены. В аэропортах тоже выборочно просят снимать обувь, в этом ничего такого нет. А если бы фанат что-то пронёс, нас бы опять ругали и критиковали. Если у человека на входе есть сомнения, то пускай он лучше досмотрит.



Что касается очередей на вход, то «Рубин» уже извинился за это. Дело в том, что стадион уже давно не принимал матчей такого масштаба. Клуб немного не сориентировался, и теперь проведут работу над ошибками. Я завтра выезжаю в Казань, посмотрю, увеличили ли они количество входных групп. Кстати, болельщики ЦСКА зашли и вышли довольно быстро», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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