Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Кобялко не спас «Арарат» от поражения в матче квалификации ЛЕ с «Сабуртало»

Гол Кобялко не спас «Арарат» от поражения в матче квалификации ЛЕ с «Сабуртало»
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Арарат-Армения» принимал грузинский «Сабуртало». Встреча состоялась на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване и завершилась со счётом 2:1 в пользу грузинской команды.

На 31-й минуте счёт открыл российский нападающий «Арарата» Антон Кобялко. Во втором тайме, на 72-й минуте, полузащитник «Сабуртало» Сандро Алтунашвили сравнял счёт. Через 4 минуты победный гол в ворота армянского клуба забил хавбек «Сабуртало» Леван Кения.

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Сабуртало» и «Арарат-Армения» проведут 14 августа на стадионе «Михаил Месхи — Локомотиви» в Тбилиси. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2019, вторник. 18:00 МСК
Арарат-Армения
Ереван, Армения
1 : 2
Сабуртало
Тбилиси, Грузия
1:0 – Кобялко – 31, 1:1 – Алтунашвили – 72, 1:2 – Кения – 76
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент