Гол Кобялко не спас «Арарат» от поражения в матче квалификации ЛЕ с «Сабуртало»
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Арарат-Армения» принимал грузинский «Сабуртало». Встреча состоялась на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване и завершилась со счётом 2:1 в пользу грузинской команды.
На 31-й минуте счёт открыл российский нападающий «Арарата» Антон Кобялко. Во втором тайме, на 72-й минуте, полузащитник «Сабуртало» Сандро Алтунашвили сравнял счёт. Через 4 минуты победный гол в ворота армянского клуба забил хавбек «Сабуртало» Леван Кения.
Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Сабуртало» и «Арарат-Армения» проведут 14 августа на стадионе «Михаил Месхи — Локомотиви» в Тбилиси. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 6 августа 2019
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