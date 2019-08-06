Гол Кобялко не спас «Арарат» от поражения в матче квалификации ЛЕ с «Сабуртало»

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Арарат-Армения» принимал грузинский «Сабуртало». Встреча состоялась на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване и завершилась со счётом 2:1 в пользу грузинской команды.



На 31-й минуте счёт открыл российский нападающий «Арарата» Антон Кобялко. Во втором тайме, на 72-й минуте, полузащитник «Сабуртало» Сандро Алтунашвили сравнял счёт. Через 4 минуты победный гол в ворота армянского клуба забил хавбек «Сабуртало» Леван Кения.



Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Сабуртало» и «Арарат-Армения» проведут 14 августа на стадионе «Михаил Месхи — Локомотиви» в Тбилиси. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.