Бывший футболист «Краснодара»: «Порту» — фаворит только по имени

Бывший футболист «Краснодара» Душан Анджелкович поделился ожиданиями от предстоящего противостояния «быков» с «Порту» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Порту» — большой клуб, один из лучших в своей стране. Но я считаю, что и «Краснодар» отличная команда, которая при этом ещё и очень серьёзно усилилась нынешним летом. У «горожан» сейчас внушительный подбор игроков, и они находятся в очень неплохой форме. Мне кажется, «Порту» — фаворит только по имени. Я уверен в успешном выступлении «Краснодара» и надеюсь увидеть их в групповом этапе Лиги чемпионов. Клуб и люди, которые в нём работают, заслужили это», — приводят слова Анджелковича «Известия».
Первая игра состоится в Краснодаре сегодня, 7 августа (начало — в 20:00 мск). Ответная встреча пройдёт 13 августа в Португалии (начало — в 20:00 по местному времени).
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