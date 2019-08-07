Пике: был бы рад, если бы Неймар вернулся в «Барселону», но он игрок «ПСЖ»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о ситуации с бывшим одноклубником Неймаром, который хочет вернуться в каталонский клуб.



«Неймар — отичный игрок, который знает раздевалку, город и клуб. Есть люди, которые остались недовольны тем, как он ушёл, но есть и те, кто довольны его выступлениями в составе «Барселоны». Это сложно. Он игрок «ПСЖ», но у нас есть команда, способная побеждать в каждом турнире.



Я был бы рад, если бы Неймар вернулся в «Барселону», но он игрок «ПСЖ». Моё личное мнение ничего не меняет. Высказаться должен Неймар. Да, мы общаемся, но неправильно раскрывать личные беседы. Если он хочет высказать мнение, то должен выйти и сделать это. Посмотрим, что произойдёт. Большего я сказать пока не могу», — приводит слова Жерара Пике ESPN.



Ранее сообщалось, что «Барселона» является главным претендентом на Неймара, однако между «ПСЖ» и сине-гранатовыми сложились натянутые отношения, в связи с чем парижане предпочли бы отпустить форварда в другую команду.



По информации СМИ, руководство парижан предложило трём европейским клубам арендовать 27-летнего бразильского футболиста. В этот список вошли «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

«ПСЖ» предложил трём клубам арендовать Неймара