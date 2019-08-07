Агент Малкома отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал слухи в СМИ о проявлении фанатами клуба расизма в отношении его клиента в его дебютном матче и опроверг информацию о возможном уходе бразильца из клуба уже зимой.

«Никто не заметил баннер в тот момент. Малком даже аплодировал. Мы не видели никакого расистского поведения. Только тогда, когда прочитали это в прессе. Информация о том, что Малком может быть продан в зимнее трансферное окно, абсолютная ложь. Он очень счастлив и был хорошо принят. В команде есть два других темнокожих игрока, и у них никогда не было проблем с расизмом», — цитирует Гарсию 20 minutes.

Ранее сообщалось, что трансфер 22-летнего игрока обошёлся сине-бело-голубым в € 40 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов. По условиям личного соглашения с петербургским клубом футболист предположительно будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.