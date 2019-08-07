ЦСКА заинтересован в форварде «Флуминенсе», за игрока просят не менее € 15 млн
Московский ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Флуминенсе» Педро Гильерме Абреу дос Сантосу. Как сообщает Globo Esporte, бразильский клуб хочет выручить за 22-летнего футболиста не менее € 15 млн. При этом «Флуминенсе» владеет только 50% правами на своего форварда.
Издание отмечает, что на данный момент бразильский клуб пока не получал официальных предложений по нападающему. Помимо «армейцев» к Педро Абреу также проявляет интерес «Фиорентина».
Действующий контракт Педро Абреу «Флуминенсе» с рассчитан до июля 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провёл в чемпионате Бразилии девять матчей, в которых отметился пятью голами (два — с пенальти).
ЦСКА после четырёх туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги второе место.
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