Дани Алвес хочет сыграть на чемпионате мира 2022 года

Бразильский защитник Дани Алвес, комментируя свой переход в «Сан-Паулу», заявил, что хочет принять участие в чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
«Я перешёл в „Сан-Паулу“, чтобы работать. Я приехал не для того, чтобы закончить карьеру. У меня впереди много целей, и одна из них — войти в историю с „Сан-Паулу“.
Мне нужна стабильность в спортивном плане, потому что у меня впереди свои цели. Мечты, которые у меня есть, больше, чем любые трудности, которые могут возникнуть на моём пути. Я ещё раз подчёркиваю, что моя цель — попытаться сыграть на чемпионате мира 2022 года», — приводит слова Алвеса Goal.
Напомним, 36-летний Алвес несколько недель назад стал победителем Кубка Америки в составе сборной Бразилии и был признан лучшим игроком турнира. Всего за национальную сборную он провёл 115 матчей и забил 8 голов.
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