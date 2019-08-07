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Дани Алвес хочет сыграть на чемпионате мира 2022 года

Дани Алвес хочет сыграть на чемпионате мира 2022 года
Футбол / Прочие турниры 0

Бразильский защитник Дани Алвес, комментируя свой переход в «Сан-Паулу», заявил, что хочет принять участие в чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

«Я перешёл в „Сан-Паулу“, чтобы работать. Я приехал не для того, чтобы закончить карьеру. У меня впереди много целей, и одна из них — войти в историю с „Сан-Паулу“.

Мне нужна стабильность в спортивном плане, потому что у меня впереди свои цели. Мечты, которые у меня есть, больше, чем любые трудности, которые могут возникнуть на моём пути. Я ещё раз подчёркиваю, что моя цель — попытаться сыграть на чемпионате мира 2022 года», — приводит слова Алвеса Goal.

Напомним, 36-летний Алвес несколько недель назад стал победителем Кубка Америки в составе сборной Бразилии и был признан лучшим игроком турнира. Всего за национальную сборную он провёл 115 матчей и забил 8 голов.

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