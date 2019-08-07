«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Антон Заболотный всё ещё может перейти в «Сочи».
«Зенит» не оставляет попыток убедить форварда перейти в сочинский клуб несмотря на то, что раньше Заболотный отказывался от перехода из-за понижения зарплаты. Сейчас «Зенит» и Заболотный ведут активный диалог по решению ситуации. Рассматриваются два сценария: аренда в «Сочи» или разрыв контракта между клубом и нападающим.
Заболотный перешёл в петербургский «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 1,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 28-летний нападающий принял участие в 30 играх. На его счету 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт игрока с петербургским «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.
- 7 августа 2019
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