Украинская Премьер-лига сменила название

Украинская Премьер-лига объявила о подписании контракта на два года с международной букмекерской компанией Favbet. Теперь высший дивизион чемпионата Украины будет называться Favbet лига. Также турнир сменил эмблему, которая теперь будет красно-чёрных цветов.



«Логотип объединяет основные графические элементы партнеров. Соединение звезд и короны символизирует путь футбольных команд к победам и чемпионским титулам», — приводит Football.ua текст пресс-релиза УПЛ.



Сумма сделки с Favbet не разглашается, однако сообщается, что эти средства пойдут клубам, а также на развитие турнира.

Календарь матчей украинской Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».