Украинская Премьер-лига сменила название
Украинская Премьер-лига объявила о подписании контракта на два года с международной букмекерской компанией Favbet. Теперь высший дивизион чемпионата Украины будет называться Favbet лига. Также турнир сменил эмблему, которая теперь будет красно-чёрных цветов.
«Логотип объединяет основные графические элементы партнеров. Соединение звезд и короны символизирует путь футбольных команд к победам и чемпионским титулам», — приводит Football.ua текст пресс-релиза УПЛ.
Сумма сделки с Favbet не разглашается, однако сообщается, что эти средства пойдут клубам, а также на развитие турнира.
Календарь матчей украинской Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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