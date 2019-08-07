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Украинская Премьер-лига сменила название

Украинская Премьер-лига сменила название
Футбол / Прочие турниры 0

Украинская Премьер-лига объявила о подписании контракта на два года с международной букмекерской компанией Favbet. Теперь высший дивизион чемпионата Украины будет называться Favbet лига. Также турнир сменил эмблему, которая теперь будет красно-чёрных цветов.

«Логотип объединяет основные графические элементы партнеров. Соединение звезд и короны символизирует путь футбольных команд к победам и чемпионским титулам», — приводит Football.ua текст пресс-релиза УПЛ.

Сумма сделки с Favbet не разглашается, однако сообщается, что эти средства пойдут клубам, а также на развитие турнира.

Календарь матчей украинской Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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