«Реал» начал активные переговоры по трансферу Неймара

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в «Реале», сообщает журналист Хосе Альварес Гайя в своём «твиттере».

Согласно информации источника, «Королевский клуб» вступил в активные переговоры с парижанами по трансферу бразильца. Если чемпион Франции будет готов вести диалог о переходе 27-летнего нападающего, то футболист уже в ближайшее время станет игроком «сливочных».

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Неймара является его бывший клуб «Барселона», однако между «ПСЖ» и сине-гранатовыми сложились натянутые отношения, в связи с чем парижане предпочли бы отпустить форварда в другую команду.

Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 28 матчах за «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.