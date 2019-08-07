«Реал» начал активные переговоры по трансферу Неймара

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в «Реале», сообщает журналист Хосе Альварес Гайя в своём «твиттере».
Согласно информации источника, «Королевский клуб» вступил в активные переговоры с парижанами по трансферу бразильца. Если чемпион Франции будет готов вести диалог о переходе 27-летнего нападающего, то футболист уже в ближайшее время станет игроком «сливочных».
Ранее сообщалось, что главным претендентом на Неймара является его бывший клуб «Барселона», однако между «ПСЖ» и сине-гранатовыми сложились натянутые отношения, в связи с чем парижане предпочли бы отпустить форварда в другую команду.
Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 28 матчах за «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.
- 7 августа 2019
-
18:44
-
18:41
-
18:38
-
18:34
-
18:25
-
18:11
-
18:09
-
17:55
-
17:53
-
17:47
-
17:37
-
17:33
-
17:25
-
17:19
-
17:10
-
17:07
-
16:54
-
16:51
-
16:40
-
16:25
-
16:14
-
16:11
-
16:05
-
15:59
-
15:44
-
15:35
-
15:23
-
15:19
-
15:04
-
14:59
-
14:43
-
14:27
-
14:23
-
14:19
-
14:06