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Агент Мельгарехо: никаких переговоров с «Рубином» не было

Агент Мельгарехо: никаких переговоров с «Рубином» не было
Футбол / РПЛ 0

Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Рубин». Ранее сообщалось, что казанский клуб готов взять 28-летнего хавбека в аренду.

«Видел в российских СМИ информацию об интересе «Рубина» к Лоренсо, но могу сказать, что с представителями казанского клуба я не общался. Никаких переговоров не было. Сейчас ищу для Лоренсо новую команду — рассматриваем варианты как в России, так и в других странах.

Можете представить его настрой после слов Кононова, что он уходит… Но Мельгарехо сейчас вместе с партнёрами в Швейцарии готовится к игре с «Туном». Он готов помочь команде и, уверен, поможет, если ему предоставят такую возможность", — приводит слова Апплеярда Sport24.

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