Агент Мельгарехо: никаких переговоров с «Рубином» не было

Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Рубин». Ранее сообщалось, что казанский клуб готов взять 28-летнего хавбека в аренду.
«Видел в российских СМИ информацию об интересе «Рубина» к Лоренсо, но могу сказать, что с представителями казанского клуба я не общался. Никаких переговоров не было. Сейчас ищу для Лоренсо новую команду — рассматриваем варианты как в России, так и в других странах.
Можете представить его настрой после слов Кононова, что он уходит… Но Мельгарехо сейчас вместе с партнёрами в Швейцарии готовится к игре с «Туном». Он готов помочь команде и, уверен, поможет, если ему предоставят такую возможность", — приводит слова Апплеярда Sport24.
- 7 августа 2019
-
21:41
-
21:35
-
21:09
-
20:58
-
20:47
-
20:39
-
20:14
-
20:00
-
19:58
-
19:50
-
19:26
-
19:16
-
19:14
-
19:10
-
19:07
-
18:54
-
18:54
-
18:44
-
18:41
-
18:38
-
18:34
-
18:25
-
18:11
-
18:09
-
17:55
-
17:53
-
17:47
-
17:37
-
17:33
-
17:25
-
17:19
-
17:10
-
17:07
-
16:54
-
16:51