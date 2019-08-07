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Данило стал игроком «Ювентуса»

Данило стал игроком «Ювентуса»
Футбол / Англия 0

Бразильский защитник «Манчестер Сити» Данило Луис да Силва перешёл в туринский «Ювентус», сообщается на официальном сайте итальянской команды. Контракт бразильца с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Фото: Официальный сайт «Ювентуса»

Ранее стало известно о переходе защитника туринского «Ювентуса» Жоау Канселу в стан «Манчестер Сити».

Данило стал игроком «Манчестер Сити» летом 2017 года, перейдя в английский клуб из мадридского «Реала» за € 30 млн. В прошлом сезоне 28-летний бразильский футболист провёл 22 матчах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Туринский «Ювентус» стал чемпионом Италии по итогам сезона-2018/19. «Манчестер Сити» в минувшем сезоне занял 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» объявил о переходе защитника «Ювентуса» Канселу
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