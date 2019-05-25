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«Балтика», «Факел», «Сибирь», «Зенит-2» и «Тюмень» вылетели из ФНЛ

«Балтика», «Факел», «Сибирь», «Зенит-2» и «Тюмень» вылетели из ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Балтика», «Факел», «Сибирь», «Зенит-2» и «Тюмень» вылетели из Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2018/19.

В заключительном, 38-м туре ФНЛ калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Тюменью» (1:1) и проиграла «Армавиру» в борьбе за 15-е место. «Факел» не сумел забить «Томи» (0:0) и финишировал на 17-м месте. «Сибирь», «Зенит-2» и «Тюмень» ранее также не смогли сохранить прописку в Футбольной национальной лиге и вылетели в ПФЛ, завершив сезон на 18-м, 19-м, и 20-м местах соответственно. «Зенит-2» в матче 38-го тура проиграл «Тамбову» со счётом 1:2.

Напомним, ранее «Тамбов» (73) и «Сочи» (69), занявшие по итогам первенства 1-е и 2-е место соответственно, пробились в Российскую Премьер-Лигу.

ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
25 мая 2019, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
1 : 1
Тюмень
Тюмень
1:0 – Саплинов – 20, 1:1 – Милославлев – 53
ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
25 мая 2019, суббота. 15:00 МСК
Факел
Воронеж
0 : 0
Томь
Томск
Удаления: Бабенков, 58 – нет
ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
25 мая 2019, суббота. 13:00 МСК
Сибирь
Новосибирск
0 : 0
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
25 мая 2019, суббота. 15:00 МСК
Тамбов
Тамбов
2 : 1
Зенит-2
Санкт-Петербург
1:0 – Чернышов – 8, 2:0 – Обухов – 21, 2:1 – Шамкин – 37
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