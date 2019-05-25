«Балтика», «Факел», «Сибирь», «Зенит-2» и «Тюмень» вылетели из ФНЛ

«Балтика», «Факел», «Сибирь», «Зенит-2» и «Тюмень» вылетели из Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2018/19.



В заключительном, 38-м туре ФНЛ калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Тюменью» (1:1) и проиграла «Армавиру» в борьбе за 15-е место. «Факел» не сумел забить «Томи» (0:0) и финишировал на 17-м месте. «Сибирь», «Зенит-2» и «Тюмень» ранее также не смогли сохранить прописку в Футбольной национальной лиге и вылетели в ПФЛ, завершив сезон на 18-м, 19-м, и 20-м местах соответственно. «Зенит-2» в матче 38-го тура проиграл «Тамбову» со счётом 1:2.

Напомним, ранее «Тамбов» (73) и «Сочи» (69), занявшие по итогам первенства 1-е и 2-е место соответственно, пробились в Российскую Премьер-Лигу.