«Балтика», «Факел», «Сибирь», «Зенит-2» и «Тюмень» вылетели из ФНЛ
«Балтика», «Факел», «Сибирь», «Зенит-2» и «Тюмень» вылетели из Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2018/19.
В заключительном, 38-м туре ФНЛ калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Тюменью» (1:1) и проиграла «Армавиру» в борьбе за 15-е место. «Факел» не сумел забить «Томи» (0:0) и финишировал на 17-м месте. «Сибирь», «Зенит-2» и «Тюмень» ранее также не смогли сохранить прописку в Футбольной национальной лиге и вылетели в ПФЛ, завершив сезон на 18-м, 19-м, и 20-м местах соответственно. «Зенит-2» в матче 38-го тура проиграл «Тамбову» со счётом 1:2.
Напомним, ранее «Тамбов» (73) и «Сочи» (69), занявшие по итогам первенства 1-е и 2-е место соответственно, пробились в Российскую Премьер-Лигу.
ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
25 мая 2019, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
1 : 1
Тюмень
Тюмень
1:0 – Саплинов – 20, 1:1 – Милославлев – 53
ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
25 мая 2019, суббота. 15:00 МСК
Факел
Воронеж
0 : 0
Томь
Томск
Удаления: Бабенков, 58 – нет
ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
25 мая 2019, суббота. 13:00 МСК
Сибирь
Новосибирск
0 : 0
Краснодар-2
Краснодар
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