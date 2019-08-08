«Тоттенхэм» согласовал с «Бетисом» трансфер Ло Чельсо за € 60 млн

Лондонский «Тоттенхэм» согласовал с «Бетисом» трансфер Джовани Ло Чельсо, сообщает Sky Sports. Игрок подпишет 5-летний контракт с зарплатой € 4 млн за сезон.
«Бетис» не включил аргентинца в заявку на матч против «Лас-Пальмаса», сыгранный 7 августа.
Напомним, что Ло Чельсо перебрался из Аргентины в Европу в 2016 году, став игроком «Пари Сен-Жермен», и поначалу продолжал выступать на правах аренды на родине. Летом 2018 года «Бетис» арендовал полузащитника, сыгравшего суммарно за «ПСЖ» 38 матчей и забившего четыре мяча. В апреле текущего года севильский клуб выкупил 23-летнего футболиста у парижской команды и подписал с ним полноценный контракт.
В минувшем сезоне испанской Примеры Ло Чельсо сыграл в 46 матчах за «Бетис» во всех турнирах, забив 16 голов и сделав 6 голевых передач. На Кубке Америки-2019 он принял участие в 6 играх, где забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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