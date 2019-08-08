Балотелли в ближайшие часы подпишет контракт с «Фламенго»

Итальянский нападающий Марио Балотелли, пребывающий в статусе свободного агента, в ближайшие часы подпишет контракт с бразильским «Фламенго», сообщает Sky Sports со ссылкой на свои источники.



Ранее сообщалось, что бразильский клуб готов предложить форварду контракт на два с половиной года и в настоящее время ведёт с ним переговоры. Балотелли может стать первым итальянским игроком в истории «Фламенго». Президент «Фламенго» Родольфо Ландима подтвердил информацию о возможном переходе итальянца.



Последним клубом Балотелли был «Марсель», который он покинул в летнее межсезонье по истечении соглашения. Ранее он защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля» и «Ниццы». В сборную Италии нападающий вызывается с 2010 года.