Гендиректор «Салюта» рассказал о предстоящем матче в ИК-4 с Кокориным и Мамаевым

Генеральный директор белгородского «Салюта» Александр Щеглов прокомментировал решение сыграть с командой «Золотой лев», за которую выступают нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.



«Матч «Салюта» и команды колонии «Золотой Лев» — плод совместных усилий клуба и администрации Белгородской области. Мы благодарим руководство колонии №4 за предоставленную возможность сыграть против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева. Наши игроки с нетерпением ждут встречи с именитыми футболистами. «Салют» — молодая команда, многие ребята видели звёзд российского футбола только по телевизору. Однако для более возрастных игроков «Салюта» эта игра — нежелательная дополнительная нагрузка, ведь вечером 9 августа нашей команде предстоит домашний матч первенства ПФЛ с «Квантом»



Обмен футболками с Кокориным и Мамаевым после матча мы ещё не обсуждали, но, думаю, желающих получить такой сувенир в свою коллекцию будет немало. Что касается опасности получить травму, учитывая не лучшее поле на территории ИК-4 и возможную жёсткость в игре партнёров Кокорина и Мамаева, несомненно, любой спортсмен всегда стремится только к победе. Наши ребята захотят проявить максимум своих возможностей и не уступить Александру и Павлу на футбольном поле. Но я уверен, что травм не будет в обеих командах, ведь матч носит товарищеский характер. Задачи победить любой ценой перед «Салютом» не стоит», — сказал Щеглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Команда Кокорина и Мамаева сыграет с белгородским «Салютом» в колонии