Команда Кокорина и Мамаева сыграет с белгородским «Салютом» в колонии
Команда «Золотой лев», за которую выступают нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, проведёт товарищеский матч с «Салютом», сообщает пресс-служба белгородской команды на странице в «Инстаграме».
Встреча состоится 10 августа на территории исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области. Время начала матча не уточняется.
В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
Мамаев и Кокорин подали в суд ходатайство об УДО
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