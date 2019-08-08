Семак: сложно говорить об оптимальной форме Малкома, но, по мне, он готов играть

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил форму новичка команды полузащитника Малкома в преддверии матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».



«Выйдет ли Малком в стартовом составе? Посмотрим. С начала подготовки в июне-июле он принимал участие всего в двух матчах, сыграл по 45 минут. Кроме того, вышел с «Краснодаром». Об оптимальных физических кондициях пока говорить сложно. По мне, он готов играть. А сколько – будем вместе с ним решать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



Матч «Динамо» – «Зенит» состоится в субботу, 10 августа, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. С полным расписанием матчей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».



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