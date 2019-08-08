Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Динамо» – очень организованная команда с точки зрения оборонительных действий. Так было в прошлом сезоне, так есть и сейчас. Но в нынешнем сезоне динамовцы действуют более агрессивно, встречают более высоко. Думаю, очень немногие команды РПЛ способны показывать такую дисциплину и работоспособность при игре в обороне. С появлением новых игроков у «Динамо» более разнообразно действует в атаке. На мой взгляд, команда стала сильнее и нас ждёт очень тяжёлый матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Матч «Динамо» – «Зенит» состоится в субботу, 10 августа, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 8 августа 2019
-
13:01
-
12:40
-
12:26
-
12:25
-
12:22
-
12:11
-
12:04
-
12:02
-
11:57
-
11:51
-
11:40
-
11:27
-
11:24
-
11:09
-
11:04
-
11:01
-
10:55
-
10:40
-
10:28
-
10:19
-
10:03
-
10:01
-
09:49
-
09:45
-
09:30
-
09:27
-
09:10
-
09:01
-
09:00
-
09:00
-
08:41
-
08:19
-
07:55
-
07:42
-
07:19