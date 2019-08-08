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Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч

Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Динамо» – очень организованная команда с точки зрения оборонительных действий. Так было в прошлом сезоне, так есть и сейчас. Но в нынешнем сезоне динамовцы действуют более агрессивно, встречают более высоко. Думаю, очень немногие команды РПЛ способны показывать такую дисциплину и работоспособность при игре в обороне. С появлением новых игроков у «Динамо» более разнообразно действует в атаке. На мой взгляд, команда стала сильнее и нас ждёт очень тяжёлый матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Матч «Динамо» – «Зенит» состоится в субботу, 10 августа, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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