Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Динамо» – очень организованная команда с точки зрения оборонительных действий. Так было в прошлом сезоне, так есть и сейчас. Но в нынешнем сезоне динамовцы действуют более агрессивно, встречают более высоко. Думаю, очень немногие команды РПЛ способны показывать такую дисциплину и работоспособность при игре в обороне. С появлением новых игроков у «Динамо» более разнообразно действует в атаке. На мой взгляд, команда стала сильнее и нас ждёт очень тяжёлый матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



Матч «Динамо» – «Зенит» состоится в субботу, 10 августа, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



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