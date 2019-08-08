Украинский защитник: не понимаю, как можно ехать в Россию, которая ведёт войну

Защитник «Краковии» Алексей Дитятьев, ранее выступавший за «Олимпик», «Ворску» и «Полтаву», рассказал о своём отношении к выступлениям в чемпионатах России.
«Я не могу сказать, что прямо-таки против того, чтобы выступать в России, но лично я не поеду. У меня есть много друзей, которые играли там или считают нормальным туда ехать выступать. У меня чуть другая позиция, но я никогда с ними по этому поводу не ругался.
У меня такая позиция: я не понимаю, как можно ездить в страну, которая ведёт военные действия на территории нашего государства. Для меня это непонятно и недопустимо. Я бы не поехал, но не в моём праве винить того, кто это сделал. Кто-то может говорить «футбол вне политики», но я не думаю, что такое вообще вероятно. Футбол никогда не был вне политики», — сказал Дитятьев в эфире YouTube-канала SPORT TRAVELER UA.
- 8 августа 2019
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