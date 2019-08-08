Заболотный покинул «Зенит» и подписал контракт с «Сочи»

Нападающий Антон Заболотный покинул «Зенит», расторгнув контракт с сине-бело-голубыми по соглашению обеих сторон. Как сообщает «Бизнес online», 28-летний футболист подписал двухлетний контракт с «Сочи». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» может разорвать контракт с Заболотным и попытается убедить форварда перейти в сочинский клуб, несмотря на то что раньше он отказывался от перехода из-за понижения зарплаты.
Напомним, что Заболотный перешёл в петербургский «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 1,5 млн. В прошлом сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в 30 играх. На его счету три забитых мяча и четыре результативные передачи.
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