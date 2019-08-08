Агент Чалова прокомментировал информацию о переговорах ЦСКА с клубом из АПЛ

Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал информацию о переговорах между «армейцами» и клубом из английской Премьер-лиги.



«Фёдор – один из самых ярких футболистов в Европе, и повышенный интерес к нему совершенно оправдан. В особенности со стороны одного клуба АПЛ, который сделал значительное предложение, но ЦСКА отказался от продажи футболиста.



Позиция ЦСКА совершенно понятна – перед ними стоят серьёзные цели, и Фёдор для них — самый важный игрок. Мы будем следить за развитием событий и уверены, что в любом случае Фёдора ожидает большое будущее», — сказал Эмиле в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее сообщалось, что в услугах Чалова заинтересован «Кристал Пэлас», сделавший ЦСКА два предложения, но получивший отказ. По информации «Чемпионата», «армейцы» готовы продать 21-летнего форварда, только если от «орлов» поступит предложение в районе € 30 млн.

Клуб из АПЛ нацелился на Чалова. Зачем он нужен «Кристал Пэлас» Фёдор имеет шансы заиграть в Англии.