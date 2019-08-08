В Академии «Зенита» прошёл семинар с участием Вальдеса

В Академии «Зенита» прошёл семинар для тренеров с участием представителей «Барселоны». Организатором семинара стал Центр повышения квалификации тренеров при школе сине-бело-голубых.
Перед тренерами Академии, её филиалов и других футбольных школ Санкт-Петербурга и Северо-Запада выступили специалисты из «Барселоны Хувениль А» — тренер по физической подготовке Андрес Мартин Гарсиа и старший тренер команды Виктор Вальдес.
«Один тренер, который мне как отец, говорил, что много воды могут погубить растение. Также и с физической подготовкой. К количеству упражнений нужно подходить очень ответственно, чтобы не перегрузить футболиста. Между количеством и качеством мы всегда выберем второе. Лучше сделать меньше упражнений, но максимально качественно и интенсивно. Мастерство тренера заключается в том, чтобы дозировать нагрузки», — сказал Вальдес.
«Барселона» U19 проводит в Академии «Зенита» недельный тренировочный сбор, в рамках которого были запланированы две товарищеских встречи с молодёжной командой «Зенита» и «Зенитом-2». 6 августа команда Константина Зырянова обыграла подопечных Вальдеса со счетом 1:0. «Зенит»-2 сыграет с каталонцами 9 августа. Встреча пройдёт на стадионе «Смена» и начнётся в 18:00. Вход на игру свободный, бесплатные билеты можно будет получить в кассе Академии.
- 8 августа 2019
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