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Глушаков: хотелось бы, чтобы кто-то другой выиграл чемпионство, а не «Зенит»

Глушаков: хотелось бы, чтобы кто-то другой выиграл чемпионство, а не «Зенит»
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Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал чемпионство «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ. «Зенит» стал чемпионом России по футболу в шестой раз подряд.

«Зенит» — опытная команда, которая в очередной раз доказывает, что есть опытные футболисты. «Динамо» же не хватило, скорее всего, скамейки и опыта, чтобы в таких играх добиваться результата. Это жаль. Хотелось бы, чтобы кто-то другой выиграл, а не «Зенит». Это было бы плюсом для интриги, интереса и популяризации российского футбола», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.

Турнирная таблица РПЛ
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