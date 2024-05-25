«Манчестер Юнайтед» неожиданно обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии

25 мая состоялся финальный матч Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проводилась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли. Матч начался в 17:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».
В составе манкунианцев голами отметились Алехандро Гарначо и Кобби Майну. «Горожане» ответили точным ударом Жереми Доку.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка Англии.
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» встречались в финале данного соревнования в минувшем году. В том противостоянии «горожане» одержали победу со счётом 2:1. Голами отметились Илкай Гюндоган, оформивший дубль, а также Бруну Фернандеш, успешно реализовавший 11-метровый удар.
В нынешнем сезоне АПЛ команды встречались дважды. В первом круге «Манчестер Сити» победил со счётом 3:0, во втором — со счётом 3:1.
- 25 мая 2024
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