«Манчестер Юнайтед» неожиданно обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии

25 мая состоялся финальный матч Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проводилась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли. Матч начался в 17:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».

В составе манкунианцев голами отметились Алехандро Гарначо и Кобби Майну. «Горожане» ответили точным ударом Жереми Доку.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка Англии.

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» встречались в финале данного соревнования в минувшем году. В том противостоянии «горожане» одержали победу со счётом 2:1. Голами отметились Илкай Гюндоган, оформивший дубль, а также Бруну Фернандеш, успешно реализовавший 11-метровый удар.

В нынешнем сезоне АПЛ команды встречались дважды. В первом круге «Манчестер Сити» победил со счётом 3:0, во втором — со счётом 3:1.